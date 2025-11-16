Precipitaciones y aumento de tempreaturas: Revisa las zonas en que se esperan lluvias este lunes 17 de noviembre
De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del lunes 17 de noviembre.
Zona insular
El archipiélago de Juan Fernández contará con nubosidad parcial todo el día. Se esperan temperaturas de 13°C y 18°C de mínima y máxima, respectivamente. Pese a que habrá vientos de entre 25 y 40 km/h, no se registrarán lluvias.
Isla de Pascua, por su parte, tendrá cielos con nubosidad parcial y las temperaturas irán entre los 18°C y 25°C. Durante la jornada del lunes se esperan chubascos en la madrugada y luego desde la tarde hasta la noche.
Zona central
La zona central espera que las temperaturas sigan al alza, alcanzando los 33°C. Para este lunes no se pronostican lluvias en el sector.
Zona sur
La zona sur tendrá un inicio de semana con nubosidad parcial, mientras que se esperan chubascos en Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Torres del Paine y Punta Arenas.
El tiempo en Santiago
Finalmente, y de acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá con nubosidad parcial, pero con un alza importante de temperaturas, las que oscilarán entre los 11°C y 33°C.
Para este lunes 17 de noviembre no se esperan chubascos en el Gran Santiago.
