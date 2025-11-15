¿Lluvias para este día de elecciones?: Revisa las zonas que esperan precipitaciones este domingo 16 de noviembre

15 nov. 2025 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada de este domingo 16 de noviembre.

Zona insular

El archipiélago de Juan Fernández contará con nubosidad parcial todo el día. Se esperan temperaturas de 13 y 18° de mínima y máxima, respectivamente. Sin embargo, no se registrarán lluvias.

Rapa Nui, por su parte, tendrá cielos con nubosidad parcial y las temperaturas irán entre los 18 y 25°. Durante la jornada del domingo se esperan chubascos solamente por la mañana.

Zona central

La zona centro espera que las temperaturas sigan al alza, alcanzando los 30°. Para este domingo no se pronostican lluvias en el sector.



Zona sur

La zona sur tendrá un domingo con nubosidad parcial, mientras que se esperan chubascos en Coyhaique y Punta Arenas para este día de votaciones.

¿Lloverá en Santiago este domingo?

Finalmente, y de acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá con cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 30°.

Para este domingo 16 de noviembre no se esperan chubascos en el Gran Santiago.

Todo sobre El Tiempo