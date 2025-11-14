Domingo de elecciones con lluvias y vientos de hasta 80 km/h: Revisa las zonas que tendrán precipitaciones

14 nov. 2025 - 17:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales, por lo que los chilenos deberán salir de sus casas para dirigirse a sus locales de votación. Para que el camino a sufragar sea lo más cómodo posible, muchos prefieren contar con condiciones óptimas que les permita llegar a los establecimientos sin mayores contratiempos.

Sin embargo, en algunos sectores del país el pronóstico del tiempo podría tener otros planes, ya que de acuerdo a la Dirección Meteorológica no sólo se esperan lluvias, sino que también rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora (km/h).

Lluvia en la zona insular para este domingo de elecciones

De acuerdo al reporte del organismo, en la zona insular de la región de Valparaíso, en Isla de Pascua, caerían chubascos aislados en la mañana y en la tarde de este domingo, con vientos de entre los 25 y 40 km/h.

Lluvia en la zona sur para este domingo de elecciones

En la región de Aysén se registrarían precipitaciones y viento entre 40 y 60 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.

En zonas como Coyhaique llovería desde la madrugada hasta la tarde, mientras que en sectores más al sur de la región durante todo el día. En tanto, en zonas como Balmaceda, Cochrane o Chile Chico el fenómeno se presentaría al finalizar el día.

La región de Magallanes tendría lluvias toda la jornada en Torres del Paine, con ráfagas de viento de hasta 80 km/h. En Punta Arenas también caerían chubascos prácticamente todo el día, a excepción de la tarde, y también con rachas que llegarían a 80 km/h.

¿Cuál es el pronóstico para Santiago este domingo de elecciones?

En Santiago se espera un día domingo con nubosidad parcial y altas temperaturas. Se pronostica una mínima de 9°C y una máxima de 30°C.

De acuerdo a Meteorología, no se encuentran pronosticadas precipitaciones en los próximos días en la Región Metropolitana.

Todo sobre El Tiempo