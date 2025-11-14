Emiten advertencia agrometeorológica por temperaturas extremas para el lunes en seis regiones
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una advertencia agrometeorológica por altas temperaturas máximas que afectarían a seis regiones del país.
¿Dónde y cuándo se registrarían las altas temperaturas?
Se espera que el intenso calor se presente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble.
El fenómeno meteorológico se registraría el lunes 17 de noviembre, producto de una circulación ciclónica en superficie y de una dorsal en altura.
Las temperaturas máximas en cordillera de la costa, valle y precordillera
Las temperaturas máximas fluctuarán entre 26°C y 35°C, dependiendo de la región y la zona.
Región de Coquimbo
- Cordillera de la costa: 28°C a 30°C.
- Valles: 30°C a 32°C.
- Precordillera: 30°C a 32°C.
Región de Valparaíso
- Cordillera de la costa: 29°C a 31°C.
- Valles: 31°C a 33°C.
- Precordillera: 33°C a 35°C.
Región Metropolitana
- Cordillera de la costa: 30°C a 32°C.
- Valles: 31°C a 33°C.
- Precordillera: 32°C a 34°C.
Región de O'Higgins
- Cordillera de la costa: 28°C a 30°C.
- Valles: 29°C a 31°C.
- Precordillera: 29°C a 31°C.
Región del Maule
- Cordillera de la costa: 28°C a 30°C.
- Valles: 29°C a 30°C.
- Precordillera: 29°C a 30°C.
Región de Ñuble
- Cordillera de la costa: 26°C a 28°C.
- Valles: 27°C a 29°C.
- Precordillera: 28°C a 30°C.
