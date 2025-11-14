"Protéjase de la radiación e hidrátese": Advierten altas temperaturas para este domingo de elecciones en Santiago

14 nov. 2025 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago, y se refirió en particular a la temperatura que se registrará el domingo 16 de noviembre, día en el que se llevará a cabo la elección presidencial.

El experto indicó que para esa jornada toda la capital amanecerá con cielo cubierto, para luego variar a despejado, hasta quedar completamente soleado durante la tarde.

Se espera una máxima de 29°C este domingo

Este viernes habrá cielo despejado con extremas de 12°C y 29°C, mientras que el sábado la máxima bajará levemente hasta los 27°C. Dicha jornada el cielo estará "con escasa nubosidad", aunque el ambiente se sentirá "un poquito más fresco".

Ya para el domingo, la situación será similar a la de este viernes. "Se estiman 29°C, lo que no es tan caluroso", anunció Leyton.

De acuerdo a su reporte, el día en la capital comenzará con cielo nublado. "Se va a mantener con bastante nubosidad hasta las 11 horas, cuando se comienza a disipar esa nubosidad".

En ese sentido, recomendó elegir bien la hora para asistir a los locales de votación: "Es obvio que si está más fresquito en la mañana, conviene ir a sufragar temprano".

Este viernes y el fin de semana el índice ultravioleta (UV) será muy alto, por lo que el meteorólogo llamó al auto cuidado. "Protéjase de la radiación e hidrátese antes de sentir sed", expresó.

El panorama, sin embargo, será más drástico la próxima semana. El lunes la máxima se dispara con 34°C y con un índice UV extremo. El martes la temperatura bajará levemente hasta los 32°C.

