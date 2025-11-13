Incluye a Santiago: Emiten aviso por temperaturas de hasta 35°C en 6 regiones de Chile por condición de "dorsal en altura"

13 nov. 2025 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "altas temperaturas" que afectarán a seis regiones de la zona central de Chile, incluyendo la Región Metropolitana, a inicios de la próxima semana.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirá el calor?

La medida se encuentra vigente desde tarde hasta la noche de este lunes 17 de noviembre, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".

Según detalló Meteorología, el fenómeno se produciría en el litoral, la Cordillera de la Costa, la precordillera y los valles precordilleranos de las regiones de Coquimbo y de Valparaíso; además de la Cordillera de la Costa, los valles y la precordillera de la Región Metropolitana.

En tanto, en O'Higgins, Maule y Ñuble, las altas temperaturas se registrarían en el litoral, la Cordillera de la Costa, el valle y la precordillera.

Hasta 35°C este lunes

En su reporte, el organismo proyectó las siguientes temperaturas máximas en cada zona:

Región de Coquimbo

Litoral: 21°C - 23°C.

Cordillera de la Costa: 28°C - 30°C.

Precordillera y valles precordilleranos: 30°C - 32°C.

Región de Valparaíso

Litoral: 22°C - 24°C.

Cordillera de la Costa: 31°C - 33°C.

Precordillera y valles precordilleranos: 33°C - 35°C.

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: 29°C - 31°C.

Valle: 31°C - 33°C.

Precordillera: 30°C - 32°C.

Región de O'Higgins

Litoral: 22°C - 24°C.

Cordillera de la Costa: 28°C - 30°C.

Valle: 29°C - 31°C.

Precordillera: 29°C - 31°C.

Región del Maule

Litoral: 22°C - 24°C.

Cordillera de la Costa: 28°C - 30°C.

Valle: 29°C 30°C.

Precordillera: 29°C - 30°C.

Región de Ñuble

Litoral: 22°C - 24°C.

Cordillera de la Costa: 26°C - 28°C.

Valle: 27°C - 29°C.

Precordillera: 28°C - 30°C.

