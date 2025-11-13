Volcán Planchón Peteroa registra nueva actividad y Senapred no descarta episodios de mayor energía

13 nov. 2025 - 11:27 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa el monitoreo por parte de Senapred luego que se decretara Alerta Temprana Preventiva para cuatro comunas de la región del Maule por una nueva actividad que se registró en el Complejo Volcánico Planchón Peteroa.

La medida se aplicó para las localidades Molina, Curicó, Romeral y Teno, ya que se mantiene su nivel de alerta técnica Amarilla, de acuerdo a lo reportado por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS) de Sernageomin.

"No se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de mayor energía"

En relación con el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), para las 10:00 horas de este jueves las estaciones de monitoreo "registraron una columna de gases y piroclastos que alcanzó 1.860 metros de altura sobre el cráter, cuya dispersión fue en dirección noreste".

Según lo mencionado en los últimos reportes, y considerando lo anterior, "no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía, explosiones de baja a moderada magnitud, que afecten el entorno inmediato en la zona de los cráteres activos".

Considerando estos antecedentes técnicos, Senapred mantiene la Alerta Temprana Preventiva para las cuatro comunas anteriormente mencionadas, vigente desde el pasado 18 de julio de 2025 "y hasta que las condiciones así lo ameriten".

De igual forma, el organismo mantiene el perímetro de seguridad de 4 kilómetros en torno al cráter principal del complejo volcánico.

Por su parte, Sernageomin continúa la vigilancia permanente del volcán en línea y Senapred mantendrá las coordinaciones con el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres "para alertar y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia".