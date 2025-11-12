"Una tarde de jueves sofocante": Alejandro Sepúlveda advierte más de 30 grados en Santiago y en el resto de la zona central

12 nov. 2025 - 20:03 hrs.

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre en la Región Metropolitana y el resto del país, adelantando altas temperaturas en la zona central. "Prepárese para una tarde de jueves sofocante", advirtió.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este jueves 13 de noviembre?

"En el norte del país lo típico. Abundante nubosidad en Arica, Iquique, Antofagasta, la cual se irá abriendo a la medida que avance el día, pero además quedarán con cobertura de nubosidad alta. Se espera camanchaca no sólo en la costa de Atacama, sino que ingresará también a su capital, Copiapó", expuso el comunicador.

"Calor, caloraso, calorón, al interior de la región de Coquimbo y también de Valparaíso, con registros que pueden rondar los 33°C. En el litoral, otra es la historia, con abundante nubosidad por la mañana, que se irá abriendo al sol a medida que avance la tarde", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este jueves 13 de noviembre?

Sepúlveda detalló que "las máximas superiores a 30°C abarcarán también sectores de O'Higgins, Maule e incluso podrían presentarse puntualmente en lugares de Ñuble y Biobío durante la tarde de este jueves. Todo esto acompañado de abundante nubosidad, pero en altura nada más".

"En el sur llega la estabilidad luego del alto alboroto en las recientes jornadas. Por lo mismo, abundan las nieblas durante la mañana y en la medida que avance este jueves se irá abriendo al sol, con máximas que van a rondar los 20°C", sostuvo.

Además, señaló que "en la Patagonia llegará un temporal este jueves por la noche, y este viernes dejará vientos superiores a 100 km/h y abundantes precipitaciones, especialmente en las provincias de General Carrera, Capitán Prats y Última Esperanza".

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este jueves 13 de noviembre?

Sepúlveda indicó que "en la Región Metropolitana viviremos la tarde más cálida de la presente semana. Pese a la presencia de nubosidad en altura, los termómetros superarán con creces los 30°C. Habrá sectores que pueden rondar los 33°C a 34°C, siempre con nubosidad en altura, especialmente por la tarde".

Colina: 10°C y 32°C

Melipilla: 10°C y 28°C

Santiago: 11°C y 31°C

Buin: 10°C y 32°C

San José de Maipo: 9°C y 30°C

Temperaturas pronosticadas para este jueves 13 de noviembre en el país

Arica: 17°C y 21°C

Iquique: 17°C y 20°C

Calama: 8°C y 24°C

Antofagasta: 16°C y 20°C

Copiapó: 8°C y 24°C

La Serena: 10°C y 19°C

Ovalle: 8°C y 27°C

Quillota: 9°C y 28°C

Los Andes: 9°C y 32°C

Valparaíso: 11°C y 22°C

Rancagua: 10°C y 30°C

Talca: 9°C y 29°C

Chillán: 10°C y 28°C

Concepción: 10°C y 22°C

Los Ángeles: 10°C y 23°C

Temuco: 9°C y 19°C

Valdivia: 9°C y 20°C

Osorno: 8°C y 19°C

Puerto Montt: 9°C y 18°C

Castro: 8°C y 17°C

Puerto Aysén: 8°C y 15°C

Coyhaique: 8°C y 13°C

Puerto Natales: 7°C y 11°C

Punta Arenas: 6°C y 11°C

Puerto Williams: 3°C y 12°C

