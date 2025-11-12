Se aproxima sistema frontal: Emiten aviso por vientos con rachas de hasta 100 km/h en la zona sur en los próximos días

12 nov. 2025 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "viento normal a moderado" que afectará a un sector de la zona sur del país en los próximos días de esta semana.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirá el viento?

La medida se encuentra vigente desde la noche de este jueves 13 hasta la noche del viernes 14 de noviembre en la región de Aysén.

Según detalló Meteorología, el fenómeno se produciría en el sector de la Patagonia Subandina Norte, producto de un sistema frontal que se aproxima a la zona.

Rachas de vientos de hasta 100 km/h

En el aviso se detalla que para este jueves se espera que la velocidad del viento sea entre 60 y 80 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 100 km/h.

Lo mismo se encuentra pronosticado para la jornada siguiente, último día en que se registraría el fenómeno en la región.

