"Abrimos la temporada de shorts y chalas": Alejandro Sepúlveda anticipa 30°C y más en la zona norte y central este miércoles

11 nov. 2025 - 20:14 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre en la Región Metropolitana y el resto del país.

"Abrimos la temporada de shorts, chalas y chachá por las tardes. Alza de temperaturas en la zona central", anticipó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este miércoles 12 de noviembre?

"En el norte siguen con doble capa nubosa, la típica de la mañana en Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, que se suma a la nubosidad alta que ha sido la tónica durante las recientes jornadas al interior de Parinacota, Tamarugal, El Loa y Tocopilla. Mientras que la camanchaca sólo en la playa durante la mañana de Atacama hacia el interior, incluso marcas de 30°C y más", indicó.

El comunicador expuso que "salvo algunos bancos de nieblas matinal en sectores costeros de Coquimbo, los cuales se disolverán con el avance de la mañana, el sol mandará en esa región y también en la de Valparaíso. Registros que ya en precordillera llegan a los 30°C, superarán los 20°C en las playas, por ejemplo en Viña del Mar".

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este miércoles 12 de noviembre?

"Sol generoso también para iluminar las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, con temperaturas que en los valles superarán los 25°C... No se quedan atrás en el litoral, con 21°C para Talcahuano, Lota y Coronel", detalló Sepúlveda.

Además, señaló que "se cierra la llave del agua también en el sur de país, luego de jornadas bien tormentosas. Entonces, con la humedad presente, se asoman las nieblas matinales para cubrir a primera hora a la región de La Araucanía y buena parte de la región de Los Ríos. Con el avance del miércoles se irá abriendo al sol, el cual se verá remolón entre la nubosidad sobre la región de Los Lagos".

"Este miércoles solo esperamos algunas precipitaciones en el sector insular de Aysén y la región de Magallanes", afirmó, adelantando un temporal en las mencionadas zonas para el jueves.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este miércoles 12 de noviembre?

El periodista sostuvo que "la Región Metropolitana se apronta para un nuevo día luminoso y con temperaturas generosas, pero durante la tarde, ya que en la mañana continúa el amanecer bien fresco".

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 8°C y 26°C

Melipilla: 7°C y 27°C

Santiago: 8°C y 28°C

Buin: 7°C y 27°C

San José de Maipo: 7°C y 28°C

Temperaturas pronosticadas para este miércoles 12 de noviembre en el país

Arica: 16°C y 21°C

Iquique: 15°C y 20°C

Calama: 7°C y 25°C

Antofagasta: 15°C y 19°C

Copiapó: 10°C y 28°C

La Serena: 10°C y 20°C

Ovalle: 8°C y 29°C

Quillota: 9°C y 28°C

Los Andes: 8°C y 30°C

Valparaíso: 10°C y 21°C

Rancagua: 8°C y 25°C

Talca: 7°C y 27°C

Chillán: 7°C y 25°C

Concepción: 9°C y 21°C

Los Ángeles: 8°C y 21°C

Temuco: 8°C y 18°C

Valdivia: 7°C y 17°C

Osorno: 6°C y 18°C

Puerto Montt: 8°C y 17°C

Castro: 9°C y 16°C

Puerto Aysén: 9°C y 14°C

Coyhaique: 8°C y 13°C

Puerto Natales: 6°C y 12°C

Punta Arenas: 5°C y 11°C

Puerto Williams: 4°C y 10°C

Todo sobre El Tiempo