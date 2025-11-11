¿Es en elecciones? Jaime Leyton revela cuál será el día más caluroso de esta semana en Santiago

11 nov. 2025 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, adelantó este martes cuál será el día más caluroso de esta semana, periodo que incluye la jornada de elecciones del próximo domingo 16 de noviembre, de carácter obligatorio para todos los ciudadanos.

¿Cuál será el día más caluroso de esta semana?

De acuerdo al experto, la jornada más calurosa de la semana en la capital se presentará este jueves 13 de noviembre, con una mínima de 11°C y una máxima que alcanzará los 31°C.

Respecto al resto de la semana, el miércoles 12 Santiago recibirá una mañana bastante fría, con apenas 8°C en su mínima y una máxima de 27°C.

Entre el viernes 14 y sábado 15, las temperaturas serán bastante parejas oscilando entre 12°C de mínima y 29°C de máxima, según señaló el meteorólogo.

Durante las elecciones, la Región Metropolitana presentará temperaturas moderadas con una mínima de 12°C y una máxima de 28°C. “El domingo, 12° y 28° grados, jornada mínimamente calurosa”, destacó Leyton.

Un “combo de calor” para la próxima semana

Cabe recordar que Leyton advirtió con anterioridad sobre lo que vendrá después del fin de semana electoral.

El lunes 17 de noviembre se espera alcanzar los 35°C en el centro de Santiago, condición que el especialista describió como un día abiertamente de mucho calor, incluso considerando los estándares del verano.

Las zonas más elevadas de la Región Metropolitana como Tiltil podrían registrar temperaturas aún más extremas.

“Al menos dos grados más que el centro de Santiago. Podrían ser 37°C a 38°C”, agregó Leyton advirtiendo sobre el intenso calor que se aproxima para la siguiente semana.

