"No quiero un Chile así": Rodrigo Sepúlveda no ocultó su ira tras robo que sufrió Jaime Leyton y lanzó duro descargo

07 nov. 2025 - 16:15 hrs.

Rodrigo Sepúlveda no quedó indiferente al robo que sufrió el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, durante la tarde de este jueves 6 de noviembre. Delincuentes ingresaron a su casa en Puente Alto, Región Metropolitana, mientras el inmueble se encontraba vacío.

Durante la edición de este viernes de Meganoticias Alerta, Rodrigo realizó una potente reflexión, con la que aprovechó además de enviarle un duro mensaje a los políticos de nuestro país, ad portas de las elecciones.

El descargo de Rodrigo Sepúlveda

El periodista comenzó diciendo: "Yo estoy aburrido de declaraciones todos los días autoridades haciendo comentarios respecto a lo que pasa. Le entraron a robar a Jaime Leyton, todos haciendo una descripción de lo que le robaron a Jaime Leyton, compadre, a mí me importa que Jaime Leyton y que a usted no le entren a robar a su casa. Eso me importa a mí, eso es lo que necesito yo que me aseguren".

"Que los adultos mayores pueden andar por la calle, que los niños puedan andar por la calle, que las niñas puedan jugar con con sus amigos en la plaza, eso es lo que uno quiere como padre", sumó.

Luego agregó que "se me sale la rabia porque yo no quiero un Chile así. Y yo no quiero un Chile donde la gente esté trabajando en su casa, llegue a abrir la puerta y encuentre la casa despelotada, entera".

"Hasta joyas le robaron a su señora, que con esfuerzo lo han ganado, compadre, con esfuerzo, al igual que usted. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos a alguien fuerte, duro, duro, duro, duro, duro. Que los jueces hagan su pega, compadre, que los andan delinquiendo cumplan sus penas y no salgan y no la puerta girartoria", defendió.

Por último, dirigiéndose a los políticos, comentó "el próximo presidente que venga, la próxima presidenta que venga, los próximos senadores diputados que vengan en este país, compadre, va a tener que ser (riguroso) Porque si no, se las vamos a cobrar, se las vamos a cobrar".

