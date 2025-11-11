"Inestabilidad atmosférica": Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas a mediados de esta semana en la zona sur

11 nov. 2025 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectarán a una parte de la zona sur a mediados de esta semana.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirían las tormentas eléctricas?

De acuerdo al reporte del organismo, se pronostica que el fenómeno se presente desde la mañana hasta la noche de este miércoles 12 de noviembre, en diversas zonas de la región de Magallanes.

En específico, podría verse afectado el sector de la Cordillera Austral Sur, Insular Central, la Pampa Patagónica Norte y la Pampa Patagónica Sur.

Según informó Meteorología, el fenómeno se podría producir debido a una condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica".

Aviso vigente por viento

Cabe señalar que también se encuentra vigente durante toda la jornada de este martes un aviso por "viento normal a moderado", pero en el litoral de la provincia de Huasco, región de Atacama, debido a una condición de "jet costero".

El fenómeno presentaría velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y cuenta con la probabilidad de tormentas de arena.

