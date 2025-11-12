Río atmosférico extremo golpeará a la zona sur: Se esperan lluvias intensas y posibles aluviones

12 nov. 2025 - 16:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un río atmosférico extremo provocará intensas lluvias en los próximos días en las regiones de Aysén y Magallanes, según dio a conocer el equipo de Megatiempo en su pronóstico de este miércoles.

El fenómeno meteorológico se dejará sentir este jueves 13 de noviembre y se prolongará hasta la madrugada y la mañana del viernes 14, afectando con mayor intensidad a algunas zonas.

¿Qué dijo el equipo de Megatiempo sobre el río atmosférico?

Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, explicó que las precipitaciones se concentrarán "en las provincias del sector sur de la región de Aysén", es decir, General Carrera y Capitán Prat, con categoría "3 a 4" de río atmosférico.

Sin embargo, más hacia el sur, "en la provincia de Última Esperanza de la región de Magallanes, comienza a manifestarse este río atmosférico en categoría 5", agregó, señalando que es donde "recibirían el impacto con mayor notoriedad".

El experto sostuvo que el fenómeno meteorológico causará "precipitaciones intensas, fuertes a intensas, si hablamos de estos dos sectores del país".

Podría haber remociones en masa por las intensas lluvias

Además, advirtió la posibilidad de que se genere "actividad aluvional o remociones en masa producto de la intensidad de las precipitaciones a raíz de este río atmosférico categoría 5 en la provincia de Última Esperanza de la región de Magallanes".

Por su parte, Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, expuso que "va a llover con altas temperaturas, la temperatura será sobre los 15°C en esta zona. O sea, no va a nevar", aunque sí se registrarán vientos.

