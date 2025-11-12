Meteorología emite alerta por altas temperaturas en dos regiones de la zona central: Máximas llegarán a los 31°C

12 nov. 2025 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso meteorológico por altas temperaturas para dos regiones durante los próximos días. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31°C en sectores específicos de la zona central.

El evento meteorológico responde a una condición sinóptica de “altas presiones” que se desarrollará entre el viernes 14 y sábado 15 de noviembre. El fenómeno afectará específicamente a la cordillera de la costa, valle y precordillera de ambas regiones.

¿Cuáles serán las temperaturas en las regiones afectadas?

Región del Maule

En la cordillera de la costa y precordillera de la región del Maule se registrarán temperaturas entre 28°C y 30°C el viernes 14 de noviembre. En el sector del valle, la situación será más crítica, con una máxima que alcanzará los 31°C.

Para el sábado 15, el valle y precordillera de la región presentarán una máxima de hasta 30°C, experimentando una leve disminución de las temperaturas comparado con el viernes.

Región de Ñuble

Una situación similar ocurrirá en la región de Ñuble, cuyas temperaturas bordearán los 28°C y 30°C el día viernes en todos los sectores de la región.

La DMC recordó que los avisos meteorológicos se emiten cuando “se pronostican fenómenos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”. Por ello, el llamado es a “mantenerse informados si realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos”.

