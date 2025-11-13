Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: En Vivo: Mucho Gusto

Calor extremo en Santiago: Pronostican temperaturas "infernales" para los próximos días

¿Qué pasó? 

Este jueves la máxima superará los 30°C en Santiago, iniciándose así una seguidilla de jornadas de intenso calor que podrían llegar, incluso, a los 34°C, según pronosticó el periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda. 

"Golpe severo de calor" 

"El calor estará presente en precordillera, en los valles, en el secano costero e incluso en el litoral" de las regiones de la zona central, comentó el experto. 

Lo más visto de Nacional

Este jueves la capital rondará los 31°C, algo que según Sepúlveda "nos sirve de ensayo" para lo que se viene, a propósito de temperaturas mucho más intensas que se registrarán pronto. "Para que nos preparemos para una jornada realmente sofocante", remarcó.

Lo más visto

El viernes el termómetro bajará levemente hasta los 29°C, ya que "la influencia de la humedad del litoral limita la temperatura en los valles". Y el sábado descenderá más aún, llegando a 28°C.

Sin embargo, ya el domingo 16 de noviembre, día de la elección presidencial, pese a haber "harta nube en la mañana" hasta las 10:00 horas, más tarde comenzará a registrarse el calor con una máxima de 30°C

"Esos 31°C del jueves y esos 30°C del domingo son el preámbulo, son el aperitivo para que nos preparemos para un lunes infernal", que alcanzará los 34°C en el centro de Santiago, declaró el periodista. 

"Será un golpe severo de calor. El récord de calor para noviembre es 34,9°C, o sea, tener 34°C en noviembre es bien raro", agregó. 

Leer más de

Notas relacionadas