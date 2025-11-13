Calor extremo en Santiago: Pronostican temperaturas "infernales" para los próximos días

13 nov. 2025 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves la máxima superará los 30°C en Santiago, iniciándose así una seguidilla de jornadas de intenso calor que podrían llegar, incluso, a los 34°C, según pronosticó el periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

"Golpe severo de calor"

"El calor estará presente en precordillera, en los valles, en el secano costero e incluso en el litoral" de las regiones de la zona central, comentó el experto.

Este jueves la capital rondará los 31°C, algo que según Sepúlveda "nos sirve de ensayo" para lo que se viene, a propósito de temperaturas mucho más intensas que se registrarán pronto. "Para que nos preparemos para una jornada realmente sofocante", remarcó.

El viernes el termómetro bajará levemente hasta los 29°C, ya que "la influencia de la humedad del litoral limita la temperatura en los valles". Y el sábado descenderá más aún, llegando a 28°C.

Sin embargo, ya el domingo 16 de noviembre, día de la elección presidencial, pese a haber "harta nube en la mañana" hasta las 10:00 horas, más tarde comenzará a registrarse el calor con una máxima de 30°C.

"Esos 31°C del jueves y esos 30°C del domingo son el preámbulo, son el aperitivo para que nos preparemos para un lunes infernal", que alcanzará los 34°C en el centro de Santiago, declaró el periodista.

"Será un golpe severo de calor. El récord de calor para noviembre es 34,9°C, o sea, tener 34°C en noviembre es bien raro", agregó.