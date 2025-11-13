Anticipan índice de radiación UV "en extremo peligroso" para los próximos días en Santiago

13 nov. 2025 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

Jornadas de mucho calor se esperan en Santiago esta semana y la próxima, con temnperaturas máximas que podrían llegar a los 34°C. Asimismo, los índices de radiación ultravioleta (UV) variarán de "muy alto" a "extremo", lo que implica mayor riesgo para la salud de las personas.

De acuerdo al periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, desde este jueves hasta el domingo el índice UV en la capital estará en categoría "muy alto", y el lunes, día en el que se esperan hasta 34°C, será de "extremo".

Se viene índice de radiación "en extremo peligroso"

El periodista indicó que desde la segunda quincena de noviembre y hasta marzo se deben tomar resguardos al momento de salir de casa, ya que los índices UV "estarán en extremo peligroso" en la zona centro y centro sur del país. "Ya empieza esa tendencia", señaló.

Según explicó, la radiación ultravioleta "no tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la exposición al Sol y que no hay cobertura nubosa. Aunque tengamos igual nube, no nos protege de la radiación ultravioleta".

"Como nos acercamos al solsticio, tenemos el Sol más encima de nosotros, está más cargado hacia la mitad sur del planeta, lo tenemos más directo, y por eso los índices UV van a estar en extremo peligrosos a partir de ahora, salvo contadas excepciones, como el ingreso de la vaguada", complementó.

"No puedes estar expuesto al Sol sin protección más de 10 minutos"

De acuerdo a Sepúlveda, la diferencia entre las distintas categorías UV es que a mayor intensidad "tienes un menor lapso para estar a la intemperie sin sufrir las consecuencias del Sol".

Por ejemplo, con un índice UV extremo, "tú no puedes estar expuesto al Sol sin protección más de 10 minutos", porque a mayor tiempo el daño en la piel también será más severo, por lo que se recomienda el uso de protector solar en la piel y de lentes de sol, además de sombreros, etc.

Asimismo, aconsejó "evitar estar a la intemperie entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, que es la hora de mayor radiación".

Al respecto, aclaró que la protección del cuerpo "no solamente es por un tema de sensación, de sentir cómo que te pica la piel, sino que además por la acumulación del daño que hace la radiación ultravioleta, que es acumulativo en el tiempo".

"Te puedes cuidar un año y otro no, pero al final de la ecuación tendrán el daño que tuviste en ese año. No es que se regenere la piel, y por eso después se desemboca mucho cáncer a la piel, problemas a las córneas, a los ojos.

El periodista agregó que también se debe tener cuidado con el índice UV muy alto, indicando que en este caso el lapso puede ser un poco mayor que el extremo, de 15 a 20 minutos.