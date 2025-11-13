Temporal en la Patagonia y el calor sigue en la zona central: El pronóstico de Alejandro Sepúlveda para este viernes

13 nov. 2025 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este viernes 14 de noviembre en la Región Metropolitana y el resto del país.

"Si usted pensaba que con el sofoco que sentimos esta tarde-noche de jueves, prepárese para un viernes también sofocante", advirtió.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este viernes 14 de noviembre?

"Sofocante como el interior del Norte Grande, en donde las temperaturas superarán los 33°C por ejemplo en Pica, Pozo Almonte, María Elena y Sierra Gorda, todo esto con nubosidad en altura, la misma que cubrirá parte del litoral. Camanchaca durante la mañana en la costa e incluso ingresará hasta Copiapó en Atacama", afirmó el comunicador.

Además, pronosticó "abundante nubosidad durante la mañana en el litoral de la región de Coquimbo, y no se quedará ahí: ingresará a Ovalle, Illapel y también en la región de Valparaíso, a la Ligua, Quillota, La Calera, pero luego se abrirá. En la noche otra vez volverá al ataque, esa nubosidad baja. El calor se repliega hacia la precordillera".

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este viernes 14 de noviembre?

Sepúlveda señaló que "salvo algunos bancos de niebla en sectores de Maule y de Ñuble, el sol hará de las suyas en esta jornada de viernes sobre la zona central. Eso sí, por la tarde aparecerá algo de nubosidad hacia la Cordillera de Los Andes. Rondarán los 30°C en zonas de O'Higgins".

"La estabilidad reina desde el canal de Chacao hacia el norte. Por lo mismo, durante la mañana de este viernes abundará la niebla, luego se irá abriendo al sol con máximas que superarán los 20°C. Durante la tarde noche llega la probabilidad de precipitaciones a Palena y al Archipiélago de Chiloé", expuso.

"Temporal desatado sobre la Patagonia. Mucha atención, especialmente a las provincias de General Carrera, Capitán Prats y Última Esperanza. Rachas que podrían superar los 100 km/h y lluvia con calor, vale decir, no nevará donde habitualmente lo hace. Todo este alboroto pasará este sábado", afirmó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este viernes 14 de noviembre?

El periodista sostuvo que "en la Región Metropolitana será el sol el que ilumine esta jornada de día viernes. Claro que en la noche ingresarán nieblas, al menos en la provincia de Melipilla, y por la tarde se verá algo de nubosidad hacia la Cordillera. Las temperaturas máximas promediarán de 29°C a 30°C".

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 11°C y 31°C

Melipilla: 11°C y 24°C

Santiago: 12°C y 29°C

Buin: 10°C y 28°C

San José de Maipo: 11°C y 26°C

Temperaturas pronosticadas para este viernes 14 de noviembre en el país

Arica: 17°C y 21°C

Iquique: 16°C y 20°C

Calama: 7°C y 25°C

Antofagasta: 11°C y 21°C

Copiapó: 10°C y 26°C

La Serena: 11°C y 18°C

Ovalle: 9°C y 26°C

Quillota: 10°C y 24°C

Los Andes: 10°C y 31°C

Valparaíso: 11°C y 18°C

Rancagua: 11°C y 28°C

Talca: 10°C y 29°C

Chillán: 10°C y 28°C

Concepción: 10°C y 22°C

Los Ángeles: 10°C y 25°C

Temuco: 7°C y 21°C

Valdivia: 8°C y 21°C

Osorno: 8°C y 22°C

Puerto Montt: 10°C y 19°C

Castro: 9°C y 18°C

Puerto Aysén: 11°C y 16°C

Villa O'Higgins: 8°C y 15°C

Puerto Natales: 6°C y 11°C

Punta Arenas: 5°C y 11°C

Puerto Williams: 3°C y 9°C

Todo sobre El Tiempo