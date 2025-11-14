Emiten alerta por altas temperaturas de hasta 36°C y avisos de vientos de 110 km/h en varias regiones: Revisa cuáles son
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas que afectarían a cinco regiones.
Se espera que el intenso calor se presente en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule durante la jornada del lunes 17 de noviembre.
Las temperaturas máximas en las distintas regiones
Las temperaturas máximas fluctuarán entre 24°C y 36°C, dependiendo de la región y la zona.Ir a la siguiente nota
Región de Coquimbo
- Litoral: 24°C a 26°C.
- Cordillera de la costa: 30°C a 32°C.
- Precordillera y valles precordilleranos: 32°C a 34°C.
Región de Valparaíso
- Litoral: 27°C a 29°C.
- Cordillera de la costa: 32°C a 34°C.
- Precordillera y valles precordilleranos: 34°C a 36°C.
Región Metropolitana
- Cordillera de la costa: 31°C a 33°C.
- Valles: 32°C a 34°C.
- Precordillera: 32°C a 34°C.
Región de O'Higgins
- Cordillera de la costa: 30°C a 32°C.
- Valles: 31°C a 33°C.
- Precordillera: 31°C a 33°C.
Región del Maule
- Cordillera de la costa: 28°C a 30°C.
- Valles: 29°C a 31°C.
- Precordillera: 30°C a 32°C.
Aviso meteorológico por altas temperaturas en O'Higgins, Maule y Ñuble
Paralelamente, la DMC emitió este viernes un aviso meteorológico por altas temperaturas que afectarían el lunes 17 el litoral de las regiones de O'Higgins y Maule, además de la totalidad de la región de Ñuble.
Región de O'Higgins
- Litoral: 22°C a 24°C.
Región del Maule
- Litoral: 22°C a 24°C.
Región de Ñuble
- Litoral: 22°C a 24°C.
- Cordillera de la costa: 26°C a 28°C.
- Valles: 27°C a 29°C.
- Precordillera: 28°C a 30°C.
Aviso meteorológico por viento normal a moderado en Aysén
Además, la DMC emitió este viernes un aviso meteorológico por viento normal a moderado que se registraría en dos zonas de la región de Aysén, desde la mañana de este viernes 14 hasta la noche del lunes 17.
Región de Aysén
- Patagonia subandina norte: viento de 60 a 100 km/h, con rachas de hasta 110 km/h
- Insular sur: viento de 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 90 km/h
Notas relacionadas
- Emiten advertencia agrometeorológica por temperaturas extremas para el lunes en seis regiones
- "Protéjase de la radiación e hidrátese": Advierten altas temperaturas para este domingo de elecciones en Santiago
- Temporal en la Patagonia y el calor sigue en la zona central: El pronóstico de Alejandro Sepúlveda para este viernes