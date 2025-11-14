Logo Mega

Emiten alerta por altas temperaturas de hasta 36°C y avisos de vientos de 110 km/h en varias regiones: Revisa cuáles son

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas que afectarían a cinco regiones.

Se espera que el intenso calor se presente en las regiones de CoquimboValparaísoMetropolitanaO'Higgins y Maule durante la jornada del lunes 17 de noviembre.

Las temperaturas máximas en las distintas regiones

Las temperaturas máximas fluctuarán entre 24°C y 36°C, dependiendo de la región y la zona.

Región de Coquimbo

  • Litoral: 24°C a 26°C.
  • Cordillera de la costa: 30°C a 32°C.
  • Precordillera y valles precordilleranos: 32°C a 34°C.

Región de Valparaíso

  • Litoral: 27°C a 29°C.
  • Cordillera de la costa: 32°C a 34°C.
  • Precordillera y valles precordilleranos: 34°C a 36°C.

Región Metropolitana

  • Cordillera de la costa: 31°C a 33°C.
  • Valles: 32°C a 34°C.
  • Precordillera: 32°C a 34°C.

Región de O'Higgins

  • Cordillera de la costa: 30°C a 32°C.
  • Valles: 31°C a 33°C.
  • Precordillera: 31°C a 33°C.

Región del Maule

  • Cordillera de la costa: 28°C a 30°C.
  • Valles: 29°C a 31°C.
  • Precordillera: 30°C a 32°C.

Aviso meteorológico por altas temperaturas en O'Higgins, Maule y Ñuble

Paralelamente, la DMC emitió este viernes un aviso meteorológico por altas temperaturas que afectarían el lunes 17 el litoral de las regiones de O'Higgins y Maule, además de la totalidad de la región de Ñuble.

Región de O'Higgins

  • Litoral: 22°C a 24°C.

Región del Maule

  • Litoral: 22°C a 24°C.

Región de Ñuble

  • Litoral: 22°C a 24°C. 
  • Cordillera de la costa: 26°C a 28°C.
  • Valles: 27°C a 29°C.
  • Precordillera: 28°C a 30°C.

Aviso meteorológico por viento normal a moderado en Aysén

Además, la DMC emitió este viernes un aviso meteorológico por viento normal a moderado que se registraría en dos zonas de la región de Aysén, desde la mañana de este viernes 14 hasta la noche del lunes 17. 

Región de Aysén

  • Patagonia subandina norte: viento de 60 a 100 km/h, con rachas de hasta 110 km/h
  • Insular sur: viento de 60 a 80 km/h, con rachas de hasta 90 km/h

