Tortugas, patos y gansos: Clausuran supermercado chino que vendía animales exóticos e incumplía requisitos sanitarios en Santiago

07 nov. 2025 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un supermercado chino ubicado en pleno centro de Santiago fue clausurado este viernes por la seremi de Salud de la Región Metropolitana, tras no cumplir con varios requisitos sanitarios, tales como venta de animales exóticos que están prohibidos en nuestro país y problemas con el etiquetado.

El seremi de Salud de la RM, Gonzalo Soto, explicó a Meganoticias Alerta que el procedimiento se llevó a cabo en el marco de una fiscalización coordinada con la municipalidad de Santiago y la seremi de Seguridad. El local se ubica en calle Toesca, cerca de calle Unión Americana.

Productos sin etiquetado y en otro idioma

"Un lugar que no cumple con la normativa sanitaria, hay muchos productos cárnicos que no cumplen con los debidos requerimientos para poder ser vendidos en nuestro país, y por eso que nosotros vamos a aplicar la clausura total de este lugar", indicó la autoridad.

"Van a mantenerse estos productos retenidos acá, decomisados, porque no pueden venderse, porque es un riesgo sanitaria consumirlos así", agregó Soto.

Entre las irregulares que se detectaron, es que muchos productos no cuentan con etiqueta. "No sabemos qué son, nadie del equipo técnico especialista en alimentos sabe lo que es". Además, están todos en otro idioma. "Hemos sido majaderos en decir que los productos se venden en español", indicó el seremi.

"Muchos productos están sin ningún etiqueta. Había unos gansos y patos sin ninguna etiqueta y en ninguna bolsa, están incluso completos con las patas y uñas. Eso obviamente es una falta gravísima", cuestionó Cubillos.

Se vendían tortugas

La autoridad agregó que entre los productos a la venta había tortugas, que incluso tenían sus vísceras. "No pueden ingresar con las vísceras, porque pueden transmitir parásitos, patógenos, bacterias, y afectar la salud de las personas. Y deben ser siempre faenados en un lugar autorizado en el país de origen", explicó.

Al respecto, remarcó la importancia de que los productos alimenticios, "ya sean gansos, pollos, patos, o cualquier producto exótico que sí están autorizados para internarse en nuestro país, cumplan con la normativa".