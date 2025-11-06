Con andamios en casi todo su frontis: ¿Qué trabajos se están haciendo en el Palacio de La Moneda?

06 nov. 2025 - 14:18 hrs.

Los 220 años de historia de la infraestructura neoclásica del Palacio de La Moneda hacen que el principal atractivo histórico de Santiago pase por una etapa de mantenimiento de obras.

Por estos días, transeúntes locales y turistas se han encontrado con una sede de Gobierno distinta a como la han apreciado rutinariamente o por fotos. Mirándola desde la intersección de las calles Teatinos y Moneda, una larga hilera de andamios cubre la mitad de su fachada.

Y eso no es todo, porque al interior del monumento histórico se están desarrollando otras tareas para mejorar la experiencia de quienes trabajan en él y de las constantes visitas.

¿Qué trabajos se están haciendo en el Palacio de La Moneda?

Las labores son impulsadas en conjunto por el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo de Monumentos Nacionales, y se enmarcan en un plan de conservación y rehabilitación del palacio.

Así luce por estos días el Palacio de La Moneda (Aton)

De acuerdo a lo consignado por El Mercurio, la idea es garantizar una mayor accesibilidad mediante mejoras al edificio, inaugurado en 1805 por el entonces gobernador Luis Muñoz de Guzmán, cuando fue anunciado como Real Casa de Moneda de Santiago de Chile.

En la primera fase del plan, se están interviniendo los espacios operativos para aumentar la comodidad de quienes se desempeñan en ellos —administrativos, profesionales y funcionarios de Carabineros de Chile, principalmente.

Otros trabajos están orientados a la habilitación de una ruta accesible, más servicios higiénicos y una sala de lactancia. Estos y todas las anteriores faenas tienen un año de plazo para ser efectuadas.

¿Sabías que puedes visitar gratis el Palacio de La Moneda?

No hace falta esperar alguna exitosa jornada del Día de los Patrimonios para visitar a La Moneda. Las personas que deseen caminar por sus pasillos pueden agendar una visita patrimonial en esta plataforma (clic aquí), ingresando su Clave Única o su correo electrónico.

Una vez que inicia sesión, el usuario debe seleccionar si visitará el Palacio solo o en grupo, elegir el idioma (inglés o español) con el que prefiere hacer el recorrido y escoger el día y hora en el que pretende asistir.

Para noviembre de 2025, todas las reservas están agotadas; mientras que para diciembre e incluso enero de 2026, hay días con varias horas disponibles.

