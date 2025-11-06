ISP informa retiro de fármaco para tratar déficit de vitamina D: Cápsulas están deterioradas y derretidas

06 nov. 2025 - 10:50 hrs.

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta e informó el retiro voluntario del mercado de un producto farmacéutico de vitaminas D y análogos, cuyas cápsulas se encuentran en estado de deterioro, lo que podría afectar la salud de quienes lo consumen.

Presentan signos de fusión o derretimiento

Se trata del producto “AltaD Caps Cápsulas Blandas 50.000 UI (Colecalciferol)”, que se presenta en un blíster con 4 cápsulas blandas por estuche. El lote afectado tiene número de serie “1543539” y fecha de vencimiento “12/2026”.

El titular del registro sanitario es Eurofarma Chile S.P.A. y el medicamento proviene de Brasil bajo el fabricante “Colbrás Indústria e Comércio LTDA”.

Según el ISP, fue el propio titular quien alertó sobre la “detección de estuches que contienen en su interior blíster con cápsulas blandas en estado de deterioro”, las que además presentan signos de fusión o derretimiento.

¿Qué es AltaD Caps y para qué sirve?

El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile informa que AltaD Caps es un medicamento utilizado para el tratamiento del déficit de Vitamina D en adultos.

“Actúa regulando positivamente el procesamiento y la fijación de calcio en el cuerpo. Es esencial para promover la absorción y la utilización de calcio y fosfato, y para la calcificación ósea normal. La vitamina D3 en el tejido muscular estimula la síntesis de proteínas, el crecimiento de miocitos y el transporte de calcio y, por lo tanto, tiene un efecto positivo sobre la fuerza, el volumen, el tono y la velocidad de la contracción muscular”, explican los especialistas.

Eso sí, este producto farmacéutico está contraindicado en casos de “hipersensibilidad a colecalciferol, ergocalciferol, metabolitos de la vitamina D (por ejemplo, calcitriol, calcifediol, alfacalcidiol, calcipotriol) o cualquier componente de la formulación”.

