ISP ordena el retiro de 39 nuevos esmaltes de uña que contienen ingrediente prohibido en Chile

04 nov. 2025 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una actualización de su alerta cosmética y ordenó el retiro de un total de 39 esmaltes de uñas comercializados que contienen un ingrediente que fue prohibido en Chile desde el 1 de septiembre de 2025.

A inicios de octubre el organismo había emitido la primera alerta cosmética con un número más reducido de productos a retirar. Esta actualización agrega más esmaltes que deben ser retirados del comercio.

¿Qué esmaltes deben ser retirados del mercado?

Los esmaltes mencionados a continuación contienen en su fórmula el ingrediente Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), que se encuentra prohibido en Chile desde el 1 de septiembre de 2025. Este ingrediente forma parte del listado internacional de ingredientes prohibidos para ser usado en productos cosméticos.

El ISP ha publicado un listado completo de 39 esmaltes retirados del mercado que contienen TPO:

Color Club Gel Matte-ified Gel / Esmalte Gel Top Coat Mate Color Club Gel One&Done No Wipe Top Coat / Esmalte Gel Top Sin Capa Color Club Gel Soak-Off Gel Polish / Esmalte de Uñas Gel Color Club Gel Soak-Off Gel Polish / Esmalte de Uñas Gel II Perfect Wow Top Coat, Esmalte de Uñas Tammy Taylor Nails Miracle Manicure Base Coat Gel for Natural Nails / Base para Uñas Naturales Miracle Manicure Tammy Taylor Nails Gelegance Gelpolish / Esmalte Gel de Uñas Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Art Paint / Pintura Gel para Diseño Missi Beauty Gel Polish Matte Top, Esmalte para Uñas Missi Beauty LED Gel Polish (No Wipe Top), Esmalte para Uñas Kiara Sky Velvet Non Wipe Gel Top Coat, Esmalte de Uñas Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Polish Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Polish / Esmalte Gel de Uñas Ediciones Limitadas Tammy Taylor Nails Top Gel Plus / Top para Uñas Gel Nail Pro Soak Off No-Wipe Top Coat / Esmalte de Uñas Top Coat Kara UV Gel Polish Top Coat Matte, Esmalte de Uñas Yuppi UV Gel Matte Top, Esmalte de Uñas Recubridor de Uñas Biobuilder Gel Recubridor de Uñas Spider Gel Mia Secret Light Elegance Builder Gel, Gel de Construcción EzFlow TruGel No-cleanse Top Coat / Esmalte de Uñas Capa Superior Nocleanse Esmalte de Uñas Lucky Lily LegacyNails UV Perfect Matte Top Coat / Esmalte UV Terminado Mate LegacyNails Brilliant Finish Gel, Esmalte de Uñas Gel Polish Gel Color UV-LED, Maxbelle, Esmalte Permanente de Uñas Esmalte Permanente para Uñas Maxbelle Gel Color UV-LED Top Coat Color Style UV Base Coat Nail Polish / Base UV de Esmalte de Uñas Permanente UV Top Coat Matte Esmalte Permanente Uñas Max Belle Esmalte Permanente Uñas Base Coat Maxbelle Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Polish Limited Edition 2019 / Esmalte Gel de Uñas Ed. Limitada 2019 Beyond Gel Soak-Off Gel Polish, Esmalte de Uñas Cherimoya UV/LED Top Coat, Sellante de Esmalte Permanente de Uñas Cherimoya UV/LED Base Coat, Base de Esmalte Permanente de Uñas Cherimoya UV/LED Finish Gel, Top de Gel Construcción Cherimoya UV/LED Top Coat, Sellante de Esmalte Permanente de Uñas Cherimoya UV/LED Gel Esmalte Permanente Cherimoya UV/LED Top Coat Esmalte Permanente Cherimoya UV/LED Base Coat Esmalte Permanente Cherimoya UV/LED Matte Top Coat Esmalte Permanente

Estos son los esmaltes cuyo retiro ya había sido ordenado en la alerta anterior:

Mimi Color Gel Esmalte Permanente / Esmalte de Uñas Tono Shiny White Mimi Color Gel Esmalte Permanente / Esmalte de Uñas Tono Shiny Gold Color Club Gel Foundation-Primer / Esmalte de Uñas Tono Shiny Gold Color Club Gel Foundation-Primer / Esmalte Gel Base Perfect Wow Base Coat, Esmalte de Uñas Gel Base / Esmalte en Gel Uñas Passet Apres Base Gelcat, Esmalte de Uñas Apres Top Gelcat, Esmalte de Uñas Apres Extend Gel, Esmalte de Uñas Apres Soft Gel Builder, Esmalte de Uñas

¿Qué es el TPO y por qué está prohibido?

El TPO es un ingrediente que actúa como fotoiniciador, es decir, permite que ciertos productos de uñas se endurezcan al exponerse a la luz UV o LED, sin embargo, su exposición prolongada implica serios riesgos a la salud.

De acuerdo al ISP, este ingrediente fue incluido dentro de la lista de sustancias potencialmente carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción.

