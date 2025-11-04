ISP ordena el retiro de 39 nuevos esmaltes de uña que contienen ingrediente prohibido en Chile
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una actualización de su alerta cosmética y ordenó el retiro de un total de 39 esmaltes de uñas comercializados que contienen un ingrediente que fue prohibido en Chile desde el 1 de septiembre de 2025.
A inicios de octubre el organismo había emitido la primera alerta cosmética con un número más reducido de productos a retirar. Esta actualización agrega más esmaltes que deben ser retirados del comercio.
¿Qué esmaltes deben ser retirados del mercado?
Los esmaltes mencionados a continuación contienen en su fórmula el ingrediente Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), que se encuentra prohibido en Chile desde el 1 de septiembre de 2025. Este ingrediente forma parte del listado internacional de ingredientes prohibidos para ser usado en productos cosméticos.Ir a la siguiente nota
El ISP ha publicado un listado completo de 39 esmaltes retirados del mercado que contienen TPO:
- Color Club Gel Matte-ified Gel / Esmalte Gel Top Coat Mate
- Color Club Gel One&Done No Wipe Top Coat / Esmalte Gel Top Sin Capa
- Color Club Gel Soak-Off Gel Polish / Esmalte de Uñas Gel
- Color Club Gel Soak-Off Gel Polish / Esmalte de Uñas Gel II
- Perfect Wow Top Coat, Esmalte de Uñas
- Tammy Taylor Nails Miracle Manicure Base Coat Gel for Natural Nails / Base para Uñas Naturales Miracle Manicure
- Tammy Taylor Nails Gelegance Gelpolish / Esmalte Gel de Uñas
- Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Art Paint / Pintura Gel para Diseño
- Missi Beauty Gel Polish Matte Top, Esmalte para Uñas
- Missi Beauty LED Gel Polish (No Wipe Top), Esmalte para Uñas
- Kiara Sky Velvet Non Wipe Gel Top Coat, Esmalte de Uñas
- Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Polish
- Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Polish / Esmalte Gel de Uñas Ediciones Limitadas
- Tammy Taylor Nails Top Gel Plus / Top para Uñas Gel
- Nail Pro Soak Off No-Wipe Top Coat / Esmalte de Uñas Top Coat
- Kara UV Gel Polish Top Coat Matte, Esmalte de Uñas
- Yuppi UV Gel Matte Top, Esmalte de Uñas
- Recubridor de Uñas Biobuilder Gel
- Recubridor de Uñas Spider Gel Mia Secret
- Light Elegance Builder Gel, Gel de Construcción
- EzFlow TruGel No-cleanse Top Coat / Esmalte de Uñas Capa Superior Nocleanse
- Esmalte de Uñas Lucky Lily
- LegacyNails UV Perfect Matte Top Coat / Esmalte UV Terminado Mate
- LegacyNails Brilliant Finish Gel, Esmalte de Uñas
- Gel Polish Gel Color UV-LED, Maxbelle, Esmalte Permanente de Uñas
- Esmalte Permanente para Uñas Maxbelle Gel Color UV-LED Top Coat
- Color Style UV Base Coat Nail Polish / Base UV de Esmalte de Uñas Permanente UV
- Top Coat Matte Esmalte Permanente Uñas Max Belle
- Esmalte Permanente Uñas Base Coat Maxbelle
- Tammy Taylor Nails Gelegance Gel Polish Limited Edition 2019 / Esmalte Gel de Uñas Ed. Limitada 2019
- Beyond Gel Soak-Off Gel Polish, Esmalte de Uñas
- Cherimoya UV/LED Top Coat, Sellante de Esmalte Permanente de Uñas
- Cherimoya UV/LED Base Coat, Base de Esmalte Permanente de Uñas
- Cherimoya UV/LED Finish Gel, Top de Gel Construcción
- Cherimoya UV/LED Top Coat, Sellante de Esmalte Permanente de Uñas
- Cherimoya UV/LED Gel Esmalte Permanente
- Cherimoya UV/LED Top Coat Esmalte Permanente
- Cherimoya UV/LED Base Coat Esmalte Permanente
- Cherimoya UV/LED Matte Top Coat Esmalte Permanente
Estos son los esmaltes cuyo retiro ya había sido ordenado en la alerta anterior:
- Mimi Color Gel Esmalte Permanente / Esmalte de Uñas Tono Shiny White
- Mimi Color Gel Esmalte Permanente / Esmalte de Uñas Tono Shiny Gold
- Color Club Gel Foundation-Primer / Esmalte de Uñas Tono Shiny Gold
- Color Club Gel Foundation-Primer / Esmalte Gel Base
- Perfect Wow Base Coat, Esmalte de Uñas
- Gel Base / Esmalte en Gel Uñas Passet
- Apres Base Gelcat, Esmalte de Uñas
- Apres Top Gelcat, Esmalte de Uñas
- Apres Extend Gel, Esmalte de Uñas
- Apres Soft Gel Builder, Esmalte de Uñas
¿Qué es el TPO y por qué está prohibido?
El TPO es un ingrediente que actúa como fotoiniciador, es decir, permite que ciertos productos de uñas se endurezcan al exponerse a la luz UV o LED, sin embargo, su exposición prolongada implica serios riesgos a la salud.
De acuerdo al ISP, este ingrediente fue incluido dentro de la lista de sustancias potencialmente carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción.
