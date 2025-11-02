Un estudio japonés revela que las canas podrían ser una señal positiva para tu salud

02 nov. 2025 - 09:45 hrs.

Un hallazgo científico podría cambiar la forma en que vemos las canas. Investigadores de la Universidad de Tokio descubrieron que el encanecimiento del cabello no solo es una señal de envejecimiento, sino que podría estar relacionado con un mecanismo natural de defensa del cuerpo contra el cáncer.

El estudio, publicado en la revista científica Nature Cell Biology, sugiere que la pérdida de pigmento en el cabello funciona como una forma de protección celular ante daños en el ADN.

Los investigadores trabajaron con modelos de ratón para analizar el comportamiento de las células madre del folículo piloso cuando sufren daño en su ADN. Lo que descubrieron fue sorprendente: cuando estas células detectan roturas en las hebras de ADN, dejan de regenerarse y se transforman en células diferenciadas, lo que causa el encanecimiento del cabello.

Este proceso, llamado "diferenciación acoplada a la senescencia", impide que las células dañadas sigan dividiéndose, previniendo así la posible formación de tumores.

La profesora Emi Nishimura, coautora del estudio, explicó que "la misma población de células madre puede seguir destinos opuestos (agotamiento o expansión) dependiendo del tipo de estrés y de las señales del microambiente".

En términos simples, el cabello gris y el melanoma representarían dos caras de una misma moneda: respuestas diferentes de las células ante una agresión genética.

Los científicos comprobaron que cuando las células evitan este proceso de protección y mantienen su capacidad de renovación, aumenta el riesgo de proliferación descontrolada. Por eso, la aparición de canas podría ser una señal de que las defensas naturales de tu organismo están funcionando correctamente.

¿significa que las canas previenen el Cáncer?

Los investigadores aclaran que tener canas no significa que estés protegido del cáncer, pero sí refleja una respuesta adaptativa del cuerpo ante el daño en el ADN. El organismo prioriza la estabilidad genética por sobre mantener el pigmento capilar, lo que explica por qué las canas suelen aparecer en etapas de mayor exposición al estrés celular y ambiental.

Aunque la investigación se realizó solo en animales, los autores sostienen que estos hallazgos podrían ayudar a comprender mejor los mecanismos que vinculan el envejecimiento, la senescencia celular y el cáncer en humanos.

Este conocimiento abre nuevas puertas para la medicina regenerativa y la prevención oncológica, dando una nueva perspectiva sobre un proceso que hasta ahora solo asociábamos con el paso del tiempo.

Así que la próxima vez que descubras una cana, tal vez sea momento de verla con otros ojos: no como un enemigo del espejo, sino como una muestra de que tu cuerpo está trabajando para cuidarte.

