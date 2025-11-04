Este es el "primer país del mundo" en prohibir el tabaco a los nacidos desde 2007

04 nov. 2025 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado sábado 1 de noviembre, el archipiélago de las Maldivas, en el océano Indico, se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el tabaco y sus productos derivados a toda persona que haya nacido desde 2007.

De acuerdo al presidente el país, Mohamed Muizzu, la medida "protegerá la salud pública y promoverá una generación libre de tabaco".

Maldivas prohíbe el tabaco para nacidos desde 2007

El Ministerio de Sanidad explicó que desde el sábado quedó prohibido en el país que los nacidos a partir del 1 de enero de 2007 compren o consuman productos relacionados con el tabaco. Debido a esto, los vendedores tienen la obligación de verificar la edad de sus clientes antes de una compra.

La medida también aplicará a los visitantes extranjeros, un hecho llamativo al considerar la importancia que tiene el turismo en esta nación de 1.191 islas, que son reconocidas mundialmente como un destino de lujo.

Además de esta nueva medida, se mantiene la prohibición de "importar, vender, distribuir, poseer y utilizar cigarrillos electrónicos" para toda persona, sin importar su edad. Con esto, la venta de tabaco a menores arriesga una multa de US$ 3.200 ($3.014.400), mientras que el consumo en dispositivos electrónicos está penalizado con US$320 ($301.440).

"Primer país del mundo" en prohibir el tabaco

Si bien Maldivas aseguró ser el "primer país del mundo" con esta prohibición, en realidad solo es el único en el que está vigente, ya que Nueva Zelanda impuso una prohibición similar en 2022, pero un nuevo gobierno revocó la iniciativa en 2023 por considerar el impacto en las arcas fiscales.

Otros gobiernos del planeta también han propuesto legislaciones similares. En el Reino Unido se propuso la "prohibición de fumar" a todos los nacidos desde 2008, sin embargo, la iniciativa aún sigue entrampada en el parlamento británico.

