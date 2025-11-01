Meghan Markle apuesta por el "grounding" como parte de su rutina diaria ¿Cuáles son sus beneficios?

01 nov. 2025 - 17:40 hrs.

Meghan Markle ha revelado uno de sus secretos de bienestar más personales: caminar descalza. La duquesa de Sussex compartió que en su hogar de Montecito practica regularmente el grounding —también conocido como earthing—, una técnica que consiste en mantener contacto directo con superficies naturales para promover la relajación y el equilibrio emocional.

En una conversación reciente con la autora Courtney Adamo, Meghan explicó cómo esta práctica se ha convertido en parte esencial de su rutina diaria. Según la duquesa, quitarse los zapatos no solo la hace sentir más conectada con su entorno, sino que también crea un ambiente más cálido y acogedor en su hogar, libre de formalidades innecesarias.

El grounding se basa en la idea de que el contacto físico directo con la tierra —ya sea caminando descalzo sobre el pasto, tocando la tierra o simplemente sintiendo el suelo bajo los pies— permite un intercambio de electrones entre el cuerpo y la naturaleza, lo que supuestamente genera efectos positivos para la salud.

¿Qué dice la ciencia sobre el grounding?

Aunque la evidencia científica sobre el grounding aún es limitada, esta práctica ha ganado popularidad en el mundo del bienestar por sus potenciales beneficios:

Reducción de los niveles de estrés

Mejora en la calidad del sueño

Disminución de la inflamación

Mayor sensación de calma y estabilidad emocional

Para muchos practicantes, el simple acto de caminar descalzo sobre superficies naturales genera una sensación inmediata de relajación y conexión con el presente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

El grounding en la vida diaria de Meghan

En su residencia californiana, Meghan integra esta práctica de manera natural y espontánea. La ex actriz aparece descalza mientras cocina, juega con sus hijos Archie y Lilibet en el jardín, o simplemente prepara su café matutino.

Para la duquesa, estos momentos sin zapatos no son solo una preferencia personal, sino una filosofía de vida que refleja su deseo de crear un hogar donde reine la autenticidad y la comodidad. Junto con otros detalles como velas aromáticas y espacios bien cuidados, Meghan busca que cualquier persona que entre a su casa se sienta inmediatamente bienvenida.

Cómo puedes practicar el grounding

No necesitas una mansión en Montecito para incorporar el grounding en tu vida. Esta técnica es accesible para todos y solo requiere unos minutos al día:

Camina descalzo por tu jardín o un parque

Siéntate directamente sobre el pasto o la tierra

Toca plantas o árboles con las manos

Simplemente quítate los zapatos y siente el suelo bajo tus pies

Lo importante es entender el grounding como un complemento a hábitos saludables, no como una solución única a problemas de salud.

Una pausa necesaria en tiempos modernos

En una era dominada por las pantallas, el trabajo remoto y el estrés constante, prácticas como el grounding ofrecen una oportunidad valiosa para desconectar del ruido digital y reconectar con lo esencial.

Según especialistas en bienestar, este tipo de contacto con la naturaleza puede activar respuestas de relajación en el sistema nervioso y mejorar la claridad mental, ayudándonos a estar más presentes en el momento.

La filosofía de vida de Meghan

Para Meghan Markle, andar descalza representa algo más profundo que una simple práctica de bienestar: es una declaración de principios sobre cómo quiere vivir. Lejos del protocolo real y las formalidades de su vida anterior, la duquesa ha construido en California un refugio donde la sencillez, la autenticidad y el bienestar se encuentran.

Esta visión del lujo —uno que no se mide en ostentación sino en momentos genuinos y conexión real— es parte del nuevo capítulo que Meghan ha escrito para sí misma y su familia.

Y quizás ese sea el verdadero mensaje detrás de su amor por el grounding: que el bienestar más profundo no siempre viene de tratamientos costosos o rutinas complicadas, sino de gestos tan simples como quitarse los zapatos y sentir la tierra bajo los pies.

