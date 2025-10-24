ISP emite alerta por venta ilegal de 3 productos usados para bajar de peso y el crecimiento muscular: ¿Cuáles son?

24 oct. 2025 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta sanitaria por la venta ilegal de tres productos farmacéuticos falsificados que no cuentan con autorización en Chile, lo que implica riesgos graves para la salud.

Los productos señalados son CLEN-40 Clorhidrato de Clembuterol, DIURET-40 Diurético Extra Fuerte y TRIAC-40 Tricana Tiratriacol (TA3).

¿Cuáles son los 3 productos farmacéuticos bajo alerta del ISP?

Según el ISP, el Clembuterol declarado en CLEN-40 no posee registro sanitario vigente y está prohibido en varios países por sus efectos anabólicos. En Chile, su uso solo está autorizado en el ámbito veterinario para bovinos, ovinos y caballos.

De acuerdo al medio especializado en salud, Healthline, el Clembuterol, además de utilizarse para tratar el asma, se ha popularizado como suplemento para perder peso. Esto se debe a su efecto sobre el crecimiento muscular y la reducción de grasa.

El DIURET-40, en tanto, es un diurético cuyo rotulado indica que contiene cafeína, piridoxina, extracto de alcachofa y té verde, componentes que pueden provocar aumento del flujo urinario, deshidratación, hipotensión y disminución de potasio en sangre.

La Clínica Mayo explica que los diuréticos, también llamados píldoras de agua, son un tratamiento común para la presión arterial alta.

Por su parte, TRIAC-40 contiene Tiratricol, sustancia que afecta las hormonas tiroideas y tampoco cuenta con autorización sanitaria en el país.

Según explica RxList, el tiratricol se utiliza como suplemento dietético para problemas de tiroides, incluido el cáncer de tiroides. También se utiliza para aumentar el metabolismo para bajar de peso y reducir la celulitis.

ISP

Respecto a la rotulación de estos productos, el ISP advierte que “no poseen número de lote o serie de fabricación, ni fecha de vencimiento. Se declara como procedente la industria argentina y se cita el logo de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República de Argentina”.

Evita comprar productos sin registro sanitario

El ISP llamó a la población a abstenerse de adquirir estos productos y a denunciarlos mediante el formulario disponible en su sitio web (pincha aquí).

Además, recomendó no comprar medicamentos sin registro sanitario, adquirirlos solo en farmacias autorizadas y evitar plataformas no oficiales o redes sociales.

Si alguien está utilizando alguno de estos productos, debe suspender su uso de inmediato y notificar el lugar de compra. Ante cualquier duda, se puede contactar al ISP a través de su canal OIRS.

Finalmente, el organismo advierte que estos productos pueden no contener los ingredientes declarados y, en algunos casos, incluir sustancias dañinas para la salud.

