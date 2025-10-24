Cero muertes de bebés por virus sincicial: Prestigiosa revista The Lancet destaca éxito de vacunación en Chile

24 oct. 2025 - 08:11 hrs.

La política pública chilena de vacunación contra el virus respiratorio sincicial (VRS) recibió un destacado reconocimiento internacional por parte de la revista científica The Lancet, considerada una de las publicaciones médicas más prestigiosas del mundo.

El artículo, titulado "Lecciones de salud pública desde el hemisferio sur", destacó el éxito del programa de inmunización implementado en Chile, orientado a proteger a lactantes y grupos de riesgo durante el invierno.

En 2 años no han muerto bebés por virus sincicial

Gracias a esta estrategia, nuestro país no ha registrado muertes de bebés por virus sincicial en los últimos dos años, un hecho inédito que ha sido calificado como un hito en salud pública regional.

El reconocimiento no solo valoró los resultados del proceso de vacunación, sino también el enfoque preventivo del sistema de salud chileno, que integró campañas informativas, monitoreo epidemiológico y acceso equitativo a la vacuna.

El Presidente Gabriel Boric compartió el logro en su cuenta de X (antes Twitter), donde escribió que "The Lancet es la revista de medicina más prestigiosa del mundo. Hoy destaca nuestra política pública contra el virus sincicial a través de la vacunación, que ha logrado que en los últimos 2 años no fallezcan bebés por esta causa. Un orgullo".

