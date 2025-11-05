Sernac alerta por consumo de medicamentos para bajar de peso: Algunos son falsificados y se venden en redes sociales

05 nov. 2025 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló este miércoles un informe denominado “Reporte de mercado: medicamentos para bajar de peso”, en el que advierte sobre el uso de varios productos para combatir la obesidad, especialmente cuando se consumen sin supervisión médica ni suficiente información sobre posibles riesgos.

Según el Sernac, la obesidad y el sobrepeso representan una de las principales amenazas asociadas a la salud pública en Chile y en el mundo. Este fenómeno ha llevado a muchas personas a buscar alternativas rápidas para bajar de peso, frecuentemente sin control profesional.

Venta ilegal y riesgos sanitarios

El informe precisa que, aunque existen medicamentos que no están prohibidos, el Instituto de Salud Pública (ISP) detectó en 2019 la venta de productos falsificados como Sentis y Elvenir en Internet y redes sociales, ambos con el principio activo fentermina, lo que representa un riesgo grave para la salud.

Por ello, el Sernac busca “proporcionar información relevante y oportuna sobre el funcionamiento del mercado de los medicamentos más utilizados para esta problemática”, además de “advertir a la ciudadanía sobre sus riesgos y precios”.

Precios de medicamentos para bajar de peso y sus efectos

Los más económicos contienen fentermina (18,75 mg, 30 cápsulas) u orlistat (120 mg, 105 cápsulas), con valores entre $9.000 y $36.000. Los medicamentos más costosos se basan en duraglutida, liraglutida (6 mg, 3 ml) o semaglutida (4 mg, 3 ml), cuyos precios oscilan entre $83.000 y $313.000.

Sernac recalca que “solo las farmacias autorizadas por el ISP pueden vender medicamentos para la obesidad. Comprarlos por canales informales o en redes sociales implica exponerse a productos falsificados y graves daños a la salud”.

Los efectos secundarios en la salud pueden ser desde irritabilidad hasta posibles riesgos a largo plazo, reforzando así la necesidad de prescripción médica especializada.

Freepik

Informar en caso de efectos adversos

Además, en fiscalizaciones recientes se detectó publicidad prohibida y ofertas de recetas médicas a distancia (teleconsulta), prácticas que “ponen en riesgo a las personas si no existe un adecuado control médico”.

Por ello, y en caso de experimentar un efecto adverso, Sernac recomienda informar inmediatamente al médico, contactar al titular de registro y notificar al ISP a través de su Sistema de Vigilancia Integrada.

Revisa todos los detalles del informe de Sernac (aquí).

Todo sobre Salud