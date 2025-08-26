Boric vuelve a criticar a Trump y apunta a "arbitrariedad" en la política arancelaria de EEUU

26 ag. 2025 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric volvió a lanzar críticas al Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, apuntando a una actitud de "arbitrariedad" en el marco de los aranceles que le está imponiendo a diferentes países.

Cabe recordar que el pasado lunes, en su cuenta de X, Boric ya había lanzado dardos a Trump, asegurando que "la democracia en EEUU está siendo socavada día a día", a raíz de las órdenes del mandatario norteamericano de investigar y modificar los contenidos de los museos.

¿Qué dijo Boric sobre la administración de Trump?

"Hoy las exportaciones chilenas pasan por un gran momento. El 2024 fue un año de récords, ya que el valor exportado por Chile superó por primera vez los 100.000 millones de dólares. Y esta cifra destaca aún más en un contexto de grandes turbulencias en el comercio", indicó Boric en el marco del encuentro empresarial Enexpro 2025 "Diversifica tu mercado".

"Piensen solamente el caso de India. Estados Unidos acaba de aplicar una tarifa de 25 más 25 por ciento a las importaciones de India, y además con la arbitrariedad que ya conocemos con la que está operando Estados Unidos, la verdad es que para países medianos como Chile se abren un montón de oportunidades, y quiero que las aprovechemos, y es lo que le hemos transmitido a todos nuestros colaboradores".

Crítica de Boric por control de contenidos en museos

El lunes, respecto al control de Trump del contenido de los museos, Boric expuso: "¿se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante, y es bueno que así sea".

"Eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Trump en Estados Unidos. La democracia en EEUU está siendo socavada día a día", añadió.

