"La democracia en EEUU está siendo socavada día a día": Boric apunta contra Trump por control de contenidos en museos

25 ag. 2025 - 20:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Gabriel Boric apuntó este lunes contra su par de Estados Unidos, Donald Trump, a propósito de las órdenes de su administración de investigar y modificar los contenidos de los museos, a los que acusa de ser "woke", especialmente en relación con la historia de la esclavitud.

A través de su cuenta de X, el Mandatario chileno compartió una publicación del New York Times titulada "Trump dice que el Smithsonian insiste mucho en 'lo mala que fue la esclavitud'", en el que se consigna que "la Casa Blanca le ha exigido a sus museos que ajusten cualquier contenido que considere problemático en cuanto a 'tono, encuadre histórico y alineación con los ideales estadounidenses'".

En la nota, se incluye un mensaje de Trump que señala que "el Smithsonian está FUERA DE CONTROL, donde todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo mala que fue la esclavitud y lo poco exitosos que han sido los oprimidos. Nada sobre el éxito, nada sobre la genialidad, nada sobre el futuro (...) este país no puede ser WOKE, porque SER WOKE ES LA RUINA. Tenemos el país "MÁS ATRACTIVO" del mundo y queremos que la gente hable de él, incluso en nuestros museos".

¿Qué dijo el Presidente Gabriel Boric sobre Donald Trump?

En la mencionada red social, Boric escribió: "¿se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante, y es bueno que así sea".

Sin embargo, agregó, "eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Trump en Estados Unidos. La democracia en EEUU está siendo socavada día a día".

El 14 de agosto, en la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República 2024 a la Música Nacional y a las Artes Escénicas, el Jefe de Estado hizo alusión al mismo tema. "La cultura está en riesgo ante la intolerancia de quienes creen que no importa y que es un capricho de algunos y también entre quienes quieren silenciarla", dijo, sumando que Trump "ha decidido censurar a uno de los museos más importantes de EEUU, el Smithsonian, intervenir su curatoría para asegurarse que cumpla con las directrices que impone el Gobierno. Eso es absolutamente inaceptable desde un país como Chile".

