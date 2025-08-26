Temblor sacude a la zona norte de Chile: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro

26 ag. 2025 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 26 de agosto, a las 10:26 horas, un temblor de magnitud 4,7 se percibió en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 59 km al noroeste de San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta, Argentina, con una profundidad de 115 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.