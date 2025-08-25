Tiembla en el norte de Chile: Conoce dónde ocurrió el sismo y cuál fue la magnitud que tuvo

25 ag. 2025 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 17:29 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 85 kilómetros al este de Socaire, a 202 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.