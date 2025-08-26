Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa su epicentro y magnitud

26 ag. 2025 - 02:38 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este martes, a las 02:06 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 18 km al noreste de Patache, en la región de Tarapacá, el cual tuvo una profundidad de 42 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.