Temblor se registra en la zona norte de Chile: Revisa el epicentro y la magnitud del sismo
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La mañana de este lunes 25 de agosto, a las 09:55 horas, un temblor de magnitud 3,3 afectó a la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 32 km al sureste de Pica, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 96 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
