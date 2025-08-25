Temblor se registra en la zona norte de Chile: Revisa el epicentro y la magnitud del sismo

25 ag. 2025 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes 25 de agosto, a las 09:55 horas, un temblor de magnitud 3,3 afectó a la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 32 km al sureste de Pica , en la región de Tarapacá, con una profundidad de 96 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor