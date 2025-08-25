Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Temblor se registra en la zona norte de Chile: Revisa el epicentro y la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes 25 de agosto, a las 09:55 horas, un temblor de magnitud 3,3 afectó a la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 32 km al sureste de Pica, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 96 km.

Lo más visto de Nacional

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas