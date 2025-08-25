Temblor se percibe en la zona central del país: Revisa su epicentro y magnitud

25 ag. 2025 - 02:02 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este lunes, a las 01:50 horas, un temblor de magnitud 3.7 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 53 km al oeste de Tongoy, en la región de Coquimbo, el cual tuvo una profundidad de 33 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.