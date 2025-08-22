Le dieron un subsidio para una casa, pero nunca la habitó: Ahora deberá devolverlo

22 ag. 2025 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación y ordenó continuar con una demanda de devolución de subsidio habitacional presentada por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la región de Coquimbo en contra de una persona a la cual se le entregó una casa que no habría habitado.

En su fallo, la Primera Sala del máximo tribunal —integrada por las ministras María Angélica Repetto y Dobra Lusic, los ministros Mario Carroza y Miguel Vázquez, además del abogado integrante Raúl Fuentes— concluyó que no hubo errores en la sentencia impugnada.

Le entregaron casa y no la habitó

El tribunal ratificó la decisión de primera instancia, que había rechazado la excepción invocada por la parte demandada en virtud del artículo 12 Nº 6 de la Ley Nº 17.635. Según la sentencia, correspondía a la demandada acreditar la existencia de un error en el título ejecutivo, lo cual no fue probado.

En las actas del proceso se detalla que se hicieron "seis fiscalizaciones realizadas en diversos días y en ninguna de las seis oportunidades en que concurrieron las fiscalizadoras fueron recibidas por alguna persona que se encontrase en el inmueble, estando siempre la vivienda sin moradores".

La Corte Suprema explicó que el recurso de casación no fue correctamente planteado, pues no denunció la infracción de las normas decisorias del caso, limitándose a argumentos que no eran suficientes para invalidar la sentencia. El fallo subraya que el recurso de casación en el fondo solo puede prosperar si se acredita la vulneración de una norma sustantiva que haya tenido incidencia directa en la decisión final, lo que no ocurrió en este caso.

Finalmente, concluye estipulando "que las circunstancias descritas en los razonamientos que anteceden traen por consecuencia inevitable que el recurso de casación en el fondo deberá ser desestimado".

