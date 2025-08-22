Temblor se registra en la zona centro-norte del país: Esta fue la magnitud del sismo

22 ag. 2025 - 22:56 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este viernes se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 22:51 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 29 kilómetros al noroeste de Los Vilos, a 40 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.