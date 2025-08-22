Equipo de salud lo ayudó con ceremonia: Paciente en fin de vida cumple su sueño y casa en el hospital de Coquimbo

22 ag. 2025 - 16:43 hrs.

Una historia muy emotiva fue la que se vivió esta semana en el hospital San Pablo de Coquimbo y es que Jorge Guzmán, un paciente en fin de vida, cumplió uno de sus mayores sueño: se casó con su pareja, Ester Ayala, tras 40 años de relación.

El hombre, quien fue diagnosticado con un cáncer avanzado y que permanece internado en el recinto hospitalario, contrajo matrimonio en el Servicio de Medicina del hospital. La ceremonia fue organizada por técnicos, enfermeros y administrativos del recinto de salud, luego de que Jorge les comunicara su intención de casarse.

El paciente le consultó una asistente social del centro de salud si es que era posible casarse en el hospital, ante lo que ella le explicó que sí.

Frente a esto, el equipo del recinto se coordinó con el Registro Civil para organizar la ceremonia con la presencia de familiares, cercanos y los mismos funcionarios. También se encargaron de organizar un cóctel, tener una torta y de comprar las argollas.

"Estoy muy contento"

Jorge y Ester se conocieron durante su juventud en Santiago, mientras él era comerciante ambulante y ella atendía un quiosco. Con el pasar de los años formaron una familia compuesta por dos hijos y cuatro nietos, informó La Serena Online.

Respecto al matrimonio, la pareja estuvo a punto de llegar al altar en 2023, sin embargo, en esa oportunidad, Jorge se enfrentó a una completa cirugía, por lo que la ceremonia tuvo que ser suspendida hasta agosto de 2025, cuando tras 40 años de relación, dieron el sí.

Matrimonio

"Estoy muy contento porque un día le pregunté a la asistente social si uno se puede casar en el hospital. Me dijeron que sí y se hicieron todas las gestiones. Estoy acá gracias a ellos, se han portado muy bien conmigo. Es importante que la salud siga avanzando, así de humanizada en el Hospital San Pablo", contó Pablo tras contraer matrimonio con Ester.

La novia, por su parte, señaló que "todo esto fue una sorpresa" y aprovechó de agradecer al personal del hospital. "Que el Señor les bendiga y multiplique todo lo que hacen. Que siempre sean así con todos los pacientes, porque a veces necesitamos más ayuda, como en el caso de mi marido que ha sido muy bien atendido", comentó.