Temblor en la zona centro norte: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

21 ag. 2025 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves 21 de agosto, a las 07:49 horas, un temblor de magnitud 3,0 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 11 km al suroeste de Salamanca, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 85 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.