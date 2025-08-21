Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Temblor en la zona centro norte: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves 21 de agosto, a las 07:49 horas, un temblor de magnitud 3,0 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 11 km al suroeste de Salamanca, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 85 km.

Lo más visto de Nacional

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Ir a la siguiente nota

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas