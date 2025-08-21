Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro

21 ag. 2025 - 06:26 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves 21 de agosto, a las 06:18 horas, un temblor de magnitud 3,9 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 44 km al norte de Punta de Choros, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 43 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.