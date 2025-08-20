Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro

Logo Mega

La mañana de este miércoles 20 de agosto, a las 11:26 horas, un temblor de magnitud 3,6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 29 km al noreste de Pica, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 77 km.

Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

