Temblor afecta a la zona central del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la noche de este martes se registró un sismo de magnitud 3,7 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 21:59 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 19 kilómetros al noroeste de Quintero, a 60 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de