Temblor afecta a la zona central del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

19 ag. 2025 - 22:04 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este martes se registró un sismo de magnitud 3,7 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 21:59 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 19 kilómetros al noroeste de Quintero, a 60 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.