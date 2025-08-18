Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Prime

Temblor sacude la zona centro-norte: Revisa la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Durante la noche de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,9 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 20:22 horas.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 17 kilómetros al norte de La Serena, a 53 kilómetros de profundidad.

Ir a la siguiente nota

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas