Temblor sacude la zona centro-norte: Revisa la magnitud del sismo

18 ag. 2025 - 20:31 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,9 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 20:22 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 17 kilómetros al norte de La Serena, a 53 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.