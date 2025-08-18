Temblor sacude la zona centro-norte: Revisa la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la noche de este lunes se registró un sismo de magnitud 4,9 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 20:22 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 17 kilómetros al norte de La Serena, a 53 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
