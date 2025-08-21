Temblor se registra en la zona centro-norte: Esta fue la magnitud del sismo

21 ag. 2025 - 15:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,2 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 14:49 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 26 kilómetros al oeste de Pichidangui, a 13 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.