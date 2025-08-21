Temblor se registra en la zona centro-norte: Esta fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,2 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 14:49 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 26 kilómetros al oeste de Pichidangui, a 13 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
