Temblor afecta a la zona centro-norte del país: Revisa la magnitud del sismo

25 ag. 2025 - 07:21 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,5 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 06:51 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 62 kilómetros al noroeste de Parque Fray Jorge, a 34 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.