Temblor afecta a la zona centro-norte del país: Revisa la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,5 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 06:51 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 62 kilómetros al noroeste de Parque Fray Jorge, a 34 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
