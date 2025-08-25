Candidatos a diputado por el Distrito 5: lista completa, comunas y cómo se vota
El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.
En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 5 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.
Candidatos a diputados en distrito 5
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Víctor Pino Fuentes
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Carolina Tello Rojas
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Nathalie Castillo Rojas
|Unidad por Chile
|PC
|Ricardo Cifuentes Lillo
|Unidad por Chile
|DC
|Daniel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos
|Unidad por Chile
|PS
|Juan Manuel Fuenzalida Cobo
|Chile grande y unido
|UDI
|Marco Antonio Sulantay Olivares
|Chile grande y unido
|UDI
|Daniela Andrea Molina Barrera
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Pablo Andrés Ramírez Inostroza
|Verdes, regionalistas y humanistas
|AH
|Carlos Eduardo Ruiz Benítez
|Amarillos
|Amarillos
|Elizabeth Solange Fredes Rosales
|Amarillos
|Amarillos
|Félix Alonso Velasco Ladrón de Guevara
|Amarillos
|Amarillos
|Franchesca Nicole Plaza González
|Amarillos
|Amarillos
|Montserrat Margarita Pizarro Carreño
|Amarillos
|Amarillos
|Pablo Alejandro Yáñez Pizarro
|Amarillos
|Amarillos
|Tomás Felipe Yavar Aguilera
|Amarillos
|Amarillos
|Yerko Neftalí Zambra Villalobos
|Amarillos
|Amarillos
|Francisco Martínez Rivera
|Chile grande y unido
|Demócratas
|Rodrigo Orrego Gálvez
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Rosetta París Ávalos
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Rosa Luz Pinto Rojas
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Bernardo Antonio Salinas Maya
|Unidad por Chile
|Independiente
|Rafael Enrique Vera Castillo
|Unidad por Chile
|Independiente
|Alejandro Campusano Massad
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Claudia Adriana Valenzuela Torres
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Claudio Ibáñez González
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Eduardo Antonio Vargas González
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Mireya de Jesús Corona Contreras
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Constanza Rocío Peña Contreras
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Erich Grohs Marín
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|María Soledad Robles Espinosa
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Jorge Insunza Gregorio de las Heras
|Unidad por Chile
|PPD
|Pamela Rishmague Buzzo
|Cambio por Chile
|Republicano
|Verónica Pizarro García
|Cambio por Chile
|Republicano
|Andrea Illianeth Barrera Escobar
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Matías Nicolás Guzmán Galleguillos
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Tatiana Ivonne del Pilar Castillo González
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Eileen Patricia Urqueta Rojas
|PDG
|PDG
|Felipe Esteban Alfred Torres
|PDG
|PDG
|Fernanda Cristina Núñez Araos
|PDG
|PDG
|Francisco Javier Núñez Rencoret
|PDG
|PDG
|Jorge Franklin Dunstan Pavéz
|PDG
|PDG
|Juan Carlos Thenoux Ciudad
|PDG
|PDG
|Juan Salvador Dabed Tozo
|PDG
|PDG
|Maricel Andrea Tapia Salgueiroj
|PDG
|PDG
|Giannina González Michea
|Chile Grande y Unido
|RN
|Roberto Vega Campusano
|Chile Grande y Unido
|RN
Cupos del distrito: 7
¿Cuándo son las elecciones?
- Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).
- En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.
¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)
- Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.
- Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.
- El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.
Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.
Comunas del Distrito N° 5
- Región: Coquimbo
- Comunas: Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca, Vicuña.
Paso a paso para votar
- Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.
- Lleva tu cédula o pasaporte vigente.
- Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.
- Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.
- Firma y huella en el padrón de mesa.
Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.
Preguntas frecuentes
- ¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.
- ¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.
- ¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.