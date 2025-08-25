Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Amanece

Candidatos a diputado por el Distrito 5: lista completa, comunas y cómo se vota

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 5 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.

Candidatos a diputados en distrito 5

Nombre Pacto Partido
Víctor Pino Fuentes Chile grande y unido Demócratas
Carolina Tello Rojas Unidad por Chile Frente Amplio
Nathalie Castillo Rojas Unidad por Chile PC
Ricardo Cifuentes Lillo Unidad por Chile DC
Daniel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos Unidad por Chile PS
Juan Manuel Fuenzalida Cobo Chile grande y unido UDI
Marco Antonio Sulantay Olivares Chile grande y unido UDI
Daniela Andrea Molina Barrera Verdes, regionalistas y humanistas AH
Pablo Andrés Ramírez Inostroza Verdes, regionalistas y humanistas AH
Carlos Eduardo Ruiz Benítez Amarillos Amarillos
Elizabeth Solange Fredes Rosales Amarillos Amarillos
Félix Alonso Velasco Ladrón de Guevara Amarillos Amarillos
Franchesca Nicole Plaza González Amarillos Amarillos
Montserrat Margarita Pizarro Carreño Amarillos Amarillos
Pablo Alejandro Yáñez Pizarro Amarillos Amarillos
Tomás Felipe Yavar Aguilera Amarillos Amarillos
Yerko Neftalí Zambra Villalobos Amarillos Amarillos
Francisco Martínez Rivera Chile grande y unido Demócratas
Rodrigo Orrego Gálvez Chile grande y unido Evópoli
Rosetta París Ávalos Chile grande y unido Evópoli
Rosa Luz Pinto Rojas Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Bernardo Antonio Salinas Maya Unidad por Chile Independiente
Rafael Enrique Vera Castillo Unidad por Chile Independiente
Alejandro Campusano Massad Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Claudia Adriana Valenzuela Torres Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Claudio Ibáñez González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Eduardo Antonio Vargas González Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Mireya de Jesús Corona Contreras Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Constanza Rocío Peña Contreras Cambio por Chile Nacional Libertario
Erich Grohs Marín Cambio por Chile Nacional Libertario
María Soledad Robles Espinosa Cambio por Chile Nacional Libertario
Jorge Insunza Gregorio de las Heras Unidad por Chile PPD
Pamela Rishmague Buzzo Cambio por Chile Republicano
Verónica Pizarro García Cambio por Chile Republicano
Andrea Illianeth Barrera Escobar Cambio por Chile Social Cristiano
Matías Nicolás Guzmán Galleguillos Cambio por Chile Social Cristiano
Tatiana Ivonne del Pilar Castillo González Cambio por Chile Social Cristiano
Eileen Patricia Urqueta Rojas PDG PDG
Felipe Esteban Alfred Torres PDG PDG
Fernanda Cristina Núñez Araos PDG PDG
Francisco Javier Núñez Rencoret PDG PDG
Jorge Franklin Dunstan Pavéz PDG PDG
Juan Carlos Thenoux Ciudad PDG PDG
Juan Salvador Dabed Tozo PDG PDG
Maricel Andrea Tapia Salgueiroj PDG PDG
Giannina González Michea Chile Grande y Unido RN
Roberto Vega Campusano Chile Grande y Unido RN

Cupos del distrito: 7

¿Cuándo son las elecciones?

  • Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).
  • En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.

¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)

  • Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.
  • Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.
  • El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.

Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.

Comunas del Distrito N° 5

  • Región: Coquimbo
  • Comunas: Andacollo, Canela, Combarbalá, Coquimbo, Illapel, La Higuera, La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Paihuano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca, Vicuña.

Paso a paso para votar

  • Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.
  • Lleva tu cédula o pasaporte vigente.
  • Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.
  • Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.
  • Firma y huella en el padrón de mesa.

Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.

Lo más visto de Nacional

Preguntas frecuentes

  • ¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores. 
  • ¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.
  • ¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.

Todo sobre Elecciones Chile

Leer más de