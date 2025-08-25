Temblor se registra en la zona central del país: Esta fue la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,2 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 09:15 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 15 kilómetros al este de La Ligua, a 58 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
