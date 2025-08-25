Temblor se registra en la zona central del país: Esta fue la magnitud del sismo

25 ag. 2025 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,2 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 09:15 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 15 kilómetros al este de La Ligua, a 58 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.