Temblor en la zona centro: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

24 ag. 2025 - 13:53 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 24 de agosto, a las 13:42 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en la zona centro del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 20 km al oeste de La Ligua, en la región de Valparaíso, con una profundidad de 77 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.