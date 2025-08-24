Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud del sismo y en dónde fue su epicentro
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo 24 de agosto, a las 12:53 horas, un temblor de magnitud 3,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 31 km al sureste de Calama, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 108 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
